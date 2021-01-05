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«Шапка как у Хабиба»: стильная Водонаева поделилась новогодним видео в папахе

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Телеведущая, блогер, бывшая звезда телешоу «Дом-2» Алена Водонаева

Фото: instagram.com/alenavodonaeva

Телеведущая, блогер, бывшая звезда телешоу «Дом-2» Алена Водонаева выложила видео с еще одним участником телепроекта Рустамом Солнцевым, ролик появился в Instagram.

На кадрах Водонаева и Солнцев под новогоднюю музыку примеряют папахи. «Русская зимушка и медведь Рустам Солнцев», — подписала свой пост телеведущая.

«Такие модные. Рустаму большой привет. С Новым годом вас», — написали пользователи. «Алена, вы прекрасны», — считают подписчики. «Как же приятно видеть всех "старых участников". Никто с вами не сравнится! Вы лучшие!», — уточнили юзеры. «Шапка как у Хабиба», — заявили поклонники, имея в виду чемпиона UFC в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова.

Ранее Алена Водонаева показала видео с шикарной мамой. Вместе с родительницей телеведущая сняла ролик, на котором обе женщины появились в обтягивающих водолазках, кожаных брюках, темных очках и красных туфлях.

Мама Алены не уступает своей дочери и выглядит практически ее ровесницей: у нее роскошные формы. Шикарная родительница стала настоящим сюрпризом для поклонников Алены — многие не сразу поверили, что это действительно ее мама.

Фото и видео: Instagram/@alenavodonaeva

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