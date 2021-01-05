«Шапка как у Хабиба»: стильная Водонаева поделилась новогодним видео в папахе

Ранее Алена Водонаева показала видео с шикарной мамой. Вместе с родительницей телеведущая сняла ролик, на котором обе женщины появились в обтягивающих водолазках, кожаных брюках, темных очках и красных туфлях.

Мама Алены не уступает своей дочери и выглядит практически ее ровесницей: у нее роскошные формы. Шикарная родительница стала настоящим сюрпризом для поклонников Алены — многие не сразу поверили, что это действительно ее мама.