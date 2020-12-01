«Сорвала генетический джек-пот»: Алена Водонаева показала видео с шикарной мамой

Алена Водонаева удивила своих поклонников, показав свою маму. Вместе с родительницей телеведущая сняла видео, на котором обе появились в обтягивающих водолазках и кожаных брюках, темных очках и красных туфлях.

Мама Алены не уступает своей дочери и выглядит практически ее ровесницей – у нее роскошные формы.

«Идём с Ма, записываться на «ноготочки». Мамины ноги — это лучшая реклама кожаных брюк», – пишет Водонаева.

Шикарная мама стала настоящим сюрпризом для поклонников Алены – многие не сразу поверили, что это действительно ее мама:

«Я в восторге от вас обоих, но мама огонь!», «Чтобы я так выглядела в свои 50», «Ничего себе, у мамы фигура ещё круче, чем твоя», «У Ларисы щиколотки красивей, подруга, прости», «Вот поэтому Вас никто и не любит. Потому что Вы ухоженные, красивые, женственные», «Ух ты! Мама красотка какая!», «Моя две королевы», «Офигеть:)) Лариса -мой кумир», «Алена, вы сорвали генетический джек-пот», «Вот, что значит генетика. Смотрела раз 50, никак не могла вкурить, кто такая ма, потому что рядом с Алёной идёт молодая, красивейшая модель», «Я даже не знаю, у кого из вас ноги красивее. Все же у вашей мамы))».