Шамалова заявила, что Собчак с самого начала хотела ее скомпрометировать скандальным интервью

Жанна заявила, что Собчак поддержала ее в трудный период жизни, поэтому она доверилась ей:

«Она сама позвонила мне в начале лета, когда мой муж подал иск о признании нашего брака фиктивным, и произнесла слова поддержки и сочувствия. В тот момент моя картина мира с мечтами о семье и светлом будущем рушилась, и внимание со стороны было очень важно. Мы поговорили, я согласилась приехать на интервью, несмотря на то что многие меня отговаривали, а кто-то прямо предупреждал, что это подстава. Уже в первые минуты разговора я поняла, что интервью направлено на то, чтобы меня скомпрометировать».

Шамалова добавила, что не давала согласия на то, чтобы в интервью освещались некоторые факты. При этом те данные, которые она сама предоставила Собчак, использованы не были.

«Ксения без моего ведома врезала диалог с моим бывшим мужем Сергеем Волковым, так что у меня не было возможности в эфире очно ответить ему на всю его ложь. Когда она показала мне интервью за день до эфира, я предоставила огромное количество документов, судебных исков, финансовых отчетов, но Ксения отказалась их использовать».

Жанна призналась, что намерена любыми способами доказать правду ради своей дочери, которая уже появилась на свет.

«На сегодняшний момент мной подан ряд заявлений в следственные органы о разглашении медицинской тайны. Моя дочь уже появилась на свет. Каково ей будет слышать такое через 10-15 лет?»

2 декабря в Хамовническом суде состоялось заседание по признанию брака Шамаловых фиктивным:

«Было несколько заседаний, и на второе декабря назначено следующее. После того как мой муж решил построить отношения с другой женщиной и я была вынуждена уйти из дома, он, видимо, вспомнил, что нас с ним связывают обязательства по брачному контракту. И, насколько я понимаю, подача иска о признании нашего брака фиктивным — это единственный шанс избежать ответственности по брачному договору», — рассказывает Жанна.