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Шаляпин призвал Дробыша перестать завидовать коллегам и заняться личной жизнью

В эфире телешоу Виктор Дробыш предложил Филиппу Киркорову выступить в цирке, а также прошелся по молодым артистам, среди которых оказались его бывший подопечный Прохор Шаляпин и Дмитрий Колдун.
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Слайд, который
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Прохор Шаляпин на прогулке

Фото: @shalyapin_official

Прохор Шаляпин в беседе с «Пятым каналом» прокомментировал неприятное поведение Дробыша и отметил, что не понимает, почему в последнее время он всех оскорбляет. Фрагмент из архивного видео, где продюсер нелестно высказался о музыкантах, показала Ида Галич в своем шоу «Звезда в ответе».

«Я считаю, что недопустим в возрасте Виктора Яковлевича юношеский максимализм», — заявил Шаляпин. По его мнению, высказывания Дробыша мотивированы не чем иным, как черной завистью, отметил, что оскорблять людей неэтично, а коллег – тем более, и что однажды продюсер может «доиграться».

Он добавил, что продюсеру стоит не следить за жизнью коллег, а заняться своей собственной:

«Мне кажется, Дробыш себе плохую шутку сыграл этими оскорблениями. Мне хочется пожелать, чтобы он все-таки вернулся к тому, чтобы писать песни. По большому счету Виктор Яковлевич не написал ни одного хита. Все его заслуги остались далеко в прошлом, поэтому, может быть, таким образом он пытается вернуть интерес к себе. Это путь в никуда. Когда человек завидует, он начинает поливать другого грязью».

Ранее на критику в своей адрес резко отреагировал Филипп Киркоров, который заявил, что Дробыш для него умер. Стоит отметить, что сам продюсер в шоу заявил, что был слишком резок по отношению к Филиппу Бедросовичу.

При этом, Дробыш часто очень резко отзывается о коллегах. Ранее, например, он задел в одном из интервью Николая Баскова, заявив, что он зазвездился.

«Выбегают охранники, подъезжает какой-то длинный лимузин, за ним — машины охраны, и ты думаешь: "Приехал Клинтон?". Но ничего подобного — Басков», - пренебрежительно прокомментировал он в эфир YouTube-шоу.

Фото: Instagram

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