Шаляпин призвал Дробыша перестать завидовать коллегам и заняться личной жизнью

Он добавил, что продюсеру стоит не следить за жизнью коллег, а заняться своей собственной:

«Мне кажется, Дробыш себе плохую шутку сыграл этими оскорблениями. Мне хочется пожелать, чтобы он все-таки вернулся к тому, чтобы писать песни. По большому счету Виктор Яковлевич не написал ни одного хита. Все его заслуги остались далеко в прошлом, поэтому, может быть, таким образом он пытается вернуть интерес к себе. Это путь в никуда. Когда человек завидует, он начинает поливать другого грязью».

Ранее на критику в своей адрес резко отреагировал Филипп Киркоров, который заявил, что Дробыш для него умер. Стоит отметить, что сам продюсер в шоу заявил, что был слишком резок по отношению к Филиппу Бедросовичу.

При этом, Дробыш часто очень резко отзывается о коллегах. Ранее, например, он задел в одном из интервью Николая Баскова, заявив, что он зазвездился.

«Выбегают охранники, подъезжает какой-то длинный лимузин, за ним — машины охраны, и ты думаешь: "Приехал Клинтон?". Но ничего подобного — Басков», - пренебрежительно прокомментировал он в эфир YouTube-шоу.