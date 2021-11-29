Киркоров резко отреагировал на высказывание Дробыша в свой адрес: «Я тебя презираю!»

28 ноября гостем телепередачи «Звезда в ответе», ведущей которой является Ида Галич, стал Виктор Дробыш. Во время программы композитору озвучили список его высказываний в адрес звезд шоу-бизнеса, некоторые из них содержали в себе критику и Филиппа Киркорова.

«Филиппу нужно переходить в цирк какой-нибудь. Он, кстати, большой, здоровый парень, я бы предложил ему работать своим охранником. Он может быть охранником или убирать квартиру. Если он не против — я бы ему хорошо платил. Надо отдать должное, так или иначе он как-то трусами за корягу зацепился и уже лет 40 или 50 на эстраде. Именно на эстраде. И никуда не уходит», — как-то сказал Дробыш об исполнителе хита «Зайка моя». Однако в настоящее время заслуженный артист РФ своего прежнего мнения не придерживается. Виктор заявил, что был слишком резок по отношению к Филиппу Бедросовичу.

Нарезку из высказываний продюсера опубликовал в своем Instagram-аккаунте телеканал «МУЗ-ТВ», которую увидел Киркоров. Он не смог пройти мимо оскорблений в свой адрес и ответил обидчику в комментариях под постом. «Виктор, я даже не представляю, как ты мог произнести эти слова, даже ненавидя меня. Все в этой жизни имеет предел и меру, поэтому я хочу, чтобы ты знал — забудь мое имя. Даже за давностью лет я не буду с тобой здороваться, ты просто умер, для меня не существует такого человека. Я тебя презираю!», — пишет певец.

Также в ответ на выпады Дробыша свое мнение высказали и поклонники Киркорова. «Все от зависти, Филипп — известная личность, а Дробыша не все знают, вот и напоминает о себе», — заявил один из комментаторов.