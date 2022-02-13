«Сестры»: дочери Тарасова от разных браков позируют вместе — трогательные фото
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @taras2686/Instagram
На личной странице в Instagram экс-супруги Дмитрия Тарасова Оксаны появились трогательные снимки 12-летней дочери Ангелины с семейного праздника.
«Сестры», — подписала кадры девушка.
Фото: @taras2686/Instagram
На снимках видно, что отношения между первой дочерью футболиста и его детьми от Анастасии Костенко наладились. 2-летняя Ева с радостью сидит на коленях у старшей сестры и позирует фотографам. Ангелина много времени проводит с новой семьей спортсмена и души не чает в сестрах и брате.
Оксана Тарасова смогла простить экс-супругу все обиды и теперь вместе с дочерью посещает семейные праздники. Подписчики девушки были удивлены ее мудрым и зрелым взглядом на отношения с отцом своей дочери.
Однако алименты на подростка Оксане платит не бывший супруг и успешный игрок, а его нынешняя супруга Анастасия. Тарасов на данный момент не может похвастаться успехами в карьере и вынужден жить на деньги от рекламных контрактов своей супруги.
Напомним, что Дмитрий Тарасов и Оксана Тарасова развелись в 2011 году после двух лет отношений. В 2009 году у пары появилась дочь Ангелина. Разрыв отношений сопровождался громким скандалом и взаимными упреками. Практически сразу после развода Тарасов женился на Ольге Бузовой, с которой развелся в 2016 году. Через год футболист решился на третий брак с моделью Анастасией Костенко, с которой счастливо воспитывает троих детей.
Фото: Instagram