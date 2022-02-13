На снимках видно, что отношения между первой дочерью футболиста и его детьми от Анастасии Костенко наладились. 2-летняя Ева с радостью сидит на коленях у старшей сестры и позирует фотографам. Ангелина много времени проводит с новой семьей спортсмена и души не чает в сестрах и брате.

Оксана Тарасова смогла простить экс-супругу все обиды и теперь вместе с дочерью посещает семейные праздники. Подписчики девушки были удивлены ее мудрым и зрелым взглядом на отношения с отцом своей дочери.