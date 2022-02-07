Жена «обедневшего» Дмитрия Тарасова платит алименты его старшей дочери от первого брака

Екатерина Гордон дала откровенное интервью Юлии Меньшовой, в котором поведала печальную историю о том, как Анастасия Тарасова вынуждена из своего кармана платить огромные алименты бывшей жене Дмитрия. Напомним, что у него есть дочь Ангелина, рожденная в браке с Оксаной Пономаренко.

Футболист женился на Оксане Пономаренко в 2008 году. Уже через год они стали родителями. В 2012-м звездный союз распался, а дочь Ангелина осталась жить с мамой.

Тарасов долгое время ответственно платил алименты в размере 400 тысяч рублей. Однако, по словам его нынешней жены, доход Дмитрия на данный момент не позволяет выплачивать ежемесячно такие суммы. Супруга Тарасова Анастасия пожаловалась, что они не могут себе позволить оставить все как есть, и попросила уменьшить алименты до 53 тысяч рублей.