Жена «обедневшего» Дмитрия Тарасова платит алименты его старшей дочери от первого брака
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Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look Press
Екатерина Гордон дала откровенное интервью Юлии Меньшовой, в котором поведала печальную историю о том, как Анастасия Тарасова вынуждена из своего кармана платить огромные алименты бывшей жене Дмитрия. Напомним, что у него есть дочь Ангелина, рожденная в браке с Оксаной Пономаренко.
Футболист женился на Оксане Пономаренко в 2008 году. Уже через год они стали родителями. В 2012-м звездный союз распался, а дочь Ангелина осталась жить с мамой.
Тарасов долгое время ответственно платил алименты в размере 400 тысяч рублей. Однако, по словам его нынешней жены, доход Дмитрия на данный момент не позволяет выплачивать ежемесячно такие суммы. Супруга Тарасова Анастасия пожаловалась, что они не могут себе позволить оставить все как есть, и попросила уменьшить алименты до 53 тысяч рублей.
«Ко мне пришла беременная Костенко, которая сказала: «Катя, Тарасов сейчас не зарабатывает, он не игрок, как прежде. Я фактически вынуждена ежемесячно оплачивать алименты. Не могу позволить себе это делать и переживаю, а как будет дальше. У нас планы, к примеру, уже трое детей. При этом его поливают грязью и не дают общаться с ребенком», — поделилась юрист.
Екатерина Гордон поддержала семью Тарасова, потому что посчитала, что неправильно, когда беременная жена выплачивает алименты за собственного мужа. Она увидела желание Дмитрия помогать и общаться со своей дочерью, поэтому оказала свою помощь. «Если бы Дмитрий сказал, что не хочет платить ребенку ни копейки и не хочет общаться с дочерью, мы бы его не взяли, правда», — добавила Екатерина Гордон.
Юрист добилась снижения алиментов. На данный момент Ангелина получает от своего отца около 53 тысяч рублей ежемесячно.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press