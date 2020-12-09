Сестра рэпера Сереги обвинила брата в домашнем насилии и рукоприкладстве

Алена Перший, родная сестра рэпера Сереги, обвинила его в насилии по отношению к ней и побоях. Ранее с такими же обвинениями выступила бывшая супруга музыканта Полина, которая заявила, что он избивал ее даже при детях — именно это сподвигло девушку рассказать и о своей проблеме. Она заявила, что отказывается считать своим братом человека, который отобрал детей у их матери и не позволяет им с ней видеться.

Алена написала большой пост, которым поделилась в своем Instagram.

«"Я говно", — это одно из первых воспоминаний моего детства. Я помню, как старший брат душил меня, называя плаксой и нытиком, когда я просто просила его купить поесть, будучи танцором в его группе. Сколько еще унизительных, пронизанных сексизмом и отвращением фраз я услышу. Сколько лет я покрывала его жестокость, насилие, его издевательства... Я бы продолжила молчать, но этот человек, которого я теперь не считаю братом, отнял детей у их мамы. Классический нарцисс сделает все, чтобы наказать свою жертву. То, что делает Сергей Пархоменко, — отвратительно и ужасно».