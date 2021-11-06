Сестра Нюши станцевала на каблуках на дне заполненного бассейна

«Есть такие люди, которым не нужно раздеваться. Такие люди уже обладают нами. Они владеют магнетически уникальным даром — быть обнаженными в одежде. Они будоражат своей натуральной энергией, водоворотом засасывая нас в какой-то неведомый мир, где оголенная душа намного эротичнее, чем оголенное тело. Одежда спасает их от «грубого» человека, духовно притупленного. Есть такие люди, они высоко. И попадая в их поле, ты уже не хочешь из него выходить…» — подписала видео Мария Шурочкина.

Видео с необычным танцем собрало множество восхищенных комментариев. Комплименты Марии оставили и актрисы Елизавета Арзамасова и Мария Гринева.