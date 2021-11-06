Сестра Нюши станцевала на каблуках на дне заполненного бассейна
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Фото: Instagram
Необычным видео поделилась с подписчиками спортсменка-синхронистка Мария Шурочкина. 26-летняя сестра певицы Нюши станцевала на дне заполненного водой бассейна. При этом для номера олимпийская чемпионка надела не только купальник, но и обувь. Мария двигалась на стрипах с массивной платформой и высоким каблуком.
«Есть такие люди, которым не нужно раздеваться. Такие люди уже обладают нами. Они владеют магнетически уникальным даром — быть обнаженными в одежде. Они будоражат своей натуральной энергией, водоворотом засасывая нас в какой-то неведомый мир, где оголенная душа намного эротичнее, чем оголенное тело. Одежда спасает их от «грубого» человека, духовно притупленного. Есть такие люди, они высоко. И попадая в их поле, ты уже не хочешь из него выходить…» — подписала видео Мария Шурочкина.
Видео с необычным танцем собрало множество восхищенных комментариев. Комплименты Марии оставили и актрисы Елизавета Арзамасова и Мария Гринева.
Синронистка Мария Шурочкина прославилась в 2013 году, когда выиграла чемпионат мира. Также, выступая в группе, она смогла завоевать два олимпийских золота. Сначала она победила на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, а затем повторила успех в Токио в 2021 году, опередив соперниц из Китая и Украины.
Фото и видео: @mashuniashura/Instagram