Сестра певицы Нюши выиграла золото на Олимпиаде в Токио

Помимо Марии в золотой состав сборной входит Светлана Ромашина, которая стала Олимпийской чемпионкой в седьмой раз и побила свой собственный рекорд, а также спортсменки: Полина Комар, Влада Чигирева, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Марина Голядкина, Алла Шишкина.

В сумме за выступления девушке получили 196,0979 баллов, и обошли сборную Китая, которым судья присудили 193,5310 балла.