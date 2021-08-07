Сестра певицы Нюши выиграла золото на Олимпиаде в Токио
Помимо Марии в золотой состав сборной входит Светлана Ромашина, которая стала Олимпийской чемпионкой в седьмой раз и побила свой собственный рекорд, а также спортсменки: Полина Комар, Влада Чигирева, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Марина Голядкина, Алла Шишкина.
В сумме за выступления девушке получили 196,0979 баллов, и обошли сборную Китая, которым судья присудили 193,5310 балла.
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Фото: @mashuniashura/Instagram
Бронзовыми призерами стала команда из Украины со счетом 190,3018 балла.
Мария Шурочкина уже не первый раз участвует в Олимпийских играх. На Олимпиаде в Рио в 2016 году она стала лучшей. 26-летняя спортсменка также является заслуженным мастером спорта и 11-кратной чемпионкой мира.
Главный тренер российской сборной по синхронному плаванью Татьяна Покровская заявила, что все девушки из команды завершат карьеру после Олимпиады в Токио: «Закончат все из нынешнего состава, я предполагаю. Ну, там уже копытами бьет молодежь. Им тоже не повезло со стартом в прошлом году».
Фото и видео: Instagram
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