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Сестра певицы Нюши выиграла золото на Олимпиаде в Токио

Несколько лет российская сборная по синхронному плаванию получает золотые медали на Олимпиадах, и этот год не стал исключением. Соперникам не удается обойти спортсменок в шестой раз подряд. В команде олимпийской сборной состоит также родная сестра популярной российской певицы Нюши Мария Шурочкина. Исполнительница очень переживала за выступление родственницы, о чем сообщила поклонникам в социальной сети.
Сестра певицы Нюши выиграла золото на Олимпиаде в Токио

Помимо Марии в золотой состав сборной входит Светлана Ромашина, которая стала Олимпийской чемпионкой в седьмой раз и побила свой собственный рекорд, а также спортсменки: Полина Комар, Влада Чигирева, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Марина Голядкина, Алла Шишкина.

В сумме за выступления девушке получили 196,0979 баллов, и обошли сборную Китая, которым судья присудили 193,5310 балла.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мария Шурочкина с сестрой Нюшей и ее дочерью Симбой

Фото: @mashuniashura/Instagram

Бронзовыми призерами стала команда из Украины со счетом 190,3018 балла.

Российская сборная по синхронному плаванию

Мария Шурочкина уже не первый раз участвует в Олимпийских играх. На Олимпиаде в Рио в 2016 году она стала лучшей. 26-летняя спортсменка также является заслуженным мастером спорта и 11-кратной чемпионкой мира.

Главный тренер российской сборной по синхронному плаванью Татьяна Покровская заявила, что все девушки из команды завершат карьеру после Олимпиады в Токио: «Закончат все из нынешнего состава, я предполагаю. Ну, там уже копытами бьет молодежь. Им тоже не повезло со стартом в прошлом году».

Фото и видео: Instagram

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