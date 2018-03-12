Сергей Лазарев рассказал о конфликтах из-за сына: «Приходилось много ругаться»
На днях популярный певец Сергей Лазарев поучаствовал в шоу «ОК на связи», где рассказал о своем сыне. Долгое время поклонники музыканта даже не догадывались, что у их кумира появился наследник.
Сергей ненадолго пропадал из поля зрения поклонников: после рождения малыша ему удалось побыть с ним подольше, чем он мог рассчитывать. «Я очень много времени проводил с Никитой, когда он только родился. Наверное, свыше мне дали некий перерыв гастрольный. И я с лихвой погрузился во все эти подгузники и смеси», — поделился звездный отец.
«Сейчас Никита очень большой и любознательный мальчик. И очень артистичный. Мои песни он напевает. Но у нас нет культа личности папы. Одно время он смотрел клип «Это всё она» и повторял «на-на-на». А еще любит песню «Lucky stranger». Он очень поющий ребенок, очень танцующий. Я отдал его в секцию по футболу, плаванию, английским он уже занимается», — похвастался Сергей.
Не обошлось и без трудностей. «Я не то что бы его скрывал, просто не хотел показывать. Я хотел дать ему простое детство, потому что тень известного отца на него так или иначе ляжет. <...> А лицо Никиты я показал, потому что очень мало людей воспитанных и многие пытались сфотографировать исподтишка нас в самолете, на паспортном контроле. Приходилось много ругаться, чтобы удаляли фото», — пояснил музыкант.
«Ребенок меня очень сильно изменил за три года. Я стал гораздо серьезнее, стал на многие вещи по-другому смотреть. Он помог мне на многие вещи по-другому взглянуть и повзрослеть», — поделился артист.
Фото: архивы пресс-служб, instagram