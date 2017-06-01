В декабре прошлого года стало известно, что у Сергея Лазарева подрастает сын Никита. После того, как певец подтвердил эту информацию, он неустанно делится с поклонниками радостями отцовства.

«Когда родился сын, жизнь действительно стала полностью подчинена тому, чего он хочет, что ему нужно. И это такое счастье. Самое интересное и трепетное — это просто смотреть, как каждый день этот маленький человечек делает новые достижения», - признавался ранее артист.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Июн 1 2017 в 2:47 PDT

Сыну Лазарева три года, но певец до сих пор не показывал лицо малыша, оберегая свою частную жизнь и защищая Никиту от негатива со стороны недоброжелателей. Артист редко публикует фото наследника, а если и делает это, то обязательно закрывает его лицо. Так, сегодня Сергей порадовал поклонников новым снимком с подросшим сыном. Около двух недель назад певец вместе с малышом отправились долгожданный семейный отпуск.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Авг 23 2017 в 3:17 PDT