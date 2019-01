Сергей Лазарев едет на «Евровидение — 2019»?

Сам он пока никак не прокомментировал слухи. Официальная информация о том, кто именно поедет на международный конкурс, пока не объявлена.

Напомним, что «Евровидение — 2019» будет проходить в Израиле, с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

Певец уже представлял Россию в 2016-м году с песней You are the only one, однако не смог победить. Тогда результаты многим показались несправедливыми.