Сергей Лазарев едет на «Евровидение — 2019»?

Фанаты Сергея Лазарева заинтригованы: в Сети поговаривают, что возможно именно он представит Россию на «Евровидении». Инициатором разговоров стал канал SUPER: сотрудники редакции заметили, что весь май у артиста свободен — не участие ли в конкурсе планирует Сергей?
«Урааааа. Сережа едит на Евровидение», «К Евровидению набирается сил», «Сергей, это правда? Ты поедешь на Евро 2019?) Скажи,что это правда», «Сергей, вы правда едете на Евровидение?!», «Сергей, развейте, уж, наконец, наши сомнения! Это правда, что вы будете представлять Россию на Евровидении 2019?», «Сергей, не подведите нас на Евровидении 2019, желаю победы, надеюсь, вы наконец привезете его в Россию», — обсуждают подписчики блога артиста в комментариях к недавнему снимку с каникул.
Сам он пока никак не прокомментировал слухи. Официальная информация о том, кто именно поедет на международный конкурс, пока не объявлена.
Напомним, что «Евровидение — 2019» будет проходить в Израиле, с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.
Певец уже представлял Россию в 2016-м году с песней You are the only one, однако не смог победить. Тогда результаты многим показались несправедливыми.
Как считаете, есть ли у Сергея шансы на победу в этом году? Или есть кто-то, кто может оказаться более удачным выбором?
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Текст: Роза Ветрова
Фото: instagram, Britta Pedersen/globallookpress; видео: официальный канал конкурса