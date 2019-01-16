Сергей Лазарев едет на «Евровидение — 2019»?

Фанаты Сергея Лазарева заинтригованы: в Сети поговаривают, что возможно именно он представит Россию на «Евровидении». Инициатором разговоров стал канал SUPER: сотрудники редакции заметили, что весь май у артиста свободен — не участие ли в конкурсе планирует Сергей?

«Урааааа. Сережа едит на Евровидение», «К Евровидению набирается сил», «Сергей, это правда? Ты поедешь на Евро 2019?) Скажи,что это правда», «Сергей, вы правда едете на Евровидение?!», «Сергей, развейте, уж, наконец, наши сомнения! Это правда, что вы будете представлять Россию на Евровидении 2019?», «Сергей, не подведите нас на Евровидении 2019, желаю победы, надеюсь, вы наконец привезете его в Россию», — обсуждают подписчики блога артиста в комментариях к недавнему снимку с каникул.