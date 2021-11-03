Сергей Безруков впервые показал лицо младшего сына – трогательное семейное фото
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @s_bezrukov
Сергей Безруков опубликовал очень теплое фото со своими младшими детьми от режиссера Анны Матисон – дочерью Марией, старшим сыном Степаном и младшим Васей. К слову, это первый раз, когда поклонники могут разглядеть лицо младшего ребенка актера.
На фотографии можно увидеть, что старшие дети актера обожают младшего брата и с удовольствием с ним играют и нянчатся.
«Как же классно, когда утром мы все вместе! Поэтому утро доброе! Всем доброго утра! Здоровья! Берегите родных и близких!», – подписал Безруков фотографию.
Поклонники артиста оценили теплую атмосферу, а также заметили необычную игрушку – советскую неваляшку, и похвалили Безрукова за поддержание традиций.
Актера можно смело назвать образцовым отцом – он проводит много времени со своими наследниками, делится моментами из их жизни с поклонниками, а дочь Машу даже брал с собой на съемки – девочка с удовольствием путешествовала вместе с папой.
«Совмещаем гастроли и….оооотдых. Уррраааа! Морееееее! Правда, похолодало, но есть бассейн и горы. P.S. Первый раз вдвоем на гастролях!»? - рассказал поклонникам актер.
Фото: Instagram, Global Look Press