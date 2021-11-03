Сергей Безруков впервые показал лицо младшего сына – трогательное семейное фото

Сергей Безруков опубликовал очень теплое фото со своими младшими детьми от режиссера Анны Матисон – дочерью Марией, старшим сыном Степаном и младшим Васей. К слову, это первый раз, когда поклонники могут разглядеть лицо младшего ребенка актера.

На фотографии можно увидеть, что старшие дети актера обожают младшего брата и с удовольствием с ним играют и нянчатся.

«Как же классно, когда утром мы все вместе! Поэтому утро доброе! Всем доброго утра! Здоровья! Берегите родных и близких!», – подписал Безруков фотографию.