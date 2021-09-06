Подросшая дочь Сергея Безрукова впервые сопровождает его на гастролях — милое фото

Мария, дочь Сергея Безрукова и Анны Матисон уже достаточно взрослая, чтобы сопровождать своего отца на гастролях — особенно если съемки проходят в теплых краях на берегу моря. В своем личном блоге артист поделился фотографией на берегу, которая умилило его поклонников. Девочка позирует в очень модном наряде нежном розовом платье с принтом в виде бантиков, ярких красных колготках и забавной шляпе.

«Совмещаем гастроли и….оооотдых))))) Уррраааа) Морееееее))) Правда похолодало, но есть бассейн) и горы) P.S. Первый раз вдвоём на гастролях!», - поделился с подписчиками Сергей.