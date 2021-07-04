Сергей Безруков: «Во время изоляции театр потерял около 80 миллионов рублей»
Театральный сезон 2020-2021 выдался непростым для всех творческих площадок. Московский губернский театр, художественным руководителем которого является Сергей, не стал исключением: «Во время изоляции театр потерял около 80 миллионов рублей: отмененные спектакли, гастроли, отсутствие зрителей… Это был серьезный удар по нашей экономике. Мы и сейчас, открывшись, несем потери из-за шахматной рассадки. Но все равно очень ценно то, что артисты снова могут выходить на сцену. Актеру невозможно не играть! Дай Бог, чтобы все мы сейчас пережили очередную волну, наличие которой отрицать глупо. Меры ужесточаются, но мы пока работаем».
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Пресс-служба театра сделала официальное заявление, что дела театра по-возможности, стабилизируются и даже появляются первые победы: «За этот сезон выпущено 3 премьеры, проведено 2 фестиваля, театр выезжал на гастроли в Санкт-Петербург, Архангельск, Тамбов, принимал участие в фестивальных смотрах и конкурсах».
В личной жизни у актера тоже большие перемены — Сергей готовится стать отцом в пятый раз, его супруга Анна Матисон ждет их третьего общего ребенка.
Сергей Витальевич серьезно относится к роли папы и, несмотря на высокую занятость, много времени посвящает детям, сам водит их в садик. «Ребенок должен развиваться в коллективе, иначе он будет как домашнее растение, такой цветок, выросший в тепличных условиях. Коммуникация с другими детьми очень важна. Но мы развиваемся и дома. Аня, например, с дочкой шахматами занимается, а я научил шашкам. И Маше все это очень интересно. Вообще, знаете, Аня отличный воспитатель. Я считаю, что женщина, вне зависимости от того, будет она актрисой или нет, должна быть хорошей хозяйкой», — поделился семейными моментами актер в интервью «7 Дней».
Фото и видео: Rambler, Global Press Look
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