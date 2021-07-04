Сергей Безруков: «Во время изоляции театр потерял около 80 миллионов рублей»

В личной жизни у актера тоже большие перемены — Сергей готовится стать отцом в пятый раз, его супруга Анна Матисон ждет их третьего общего ребенка.

Сергей Витальевич серьезно относится к роли папы и, несмотря на высокую занятость, много времени посвящает детям, сам водит их в садик. «Ребенок должен развиваться в коллективе, иначе он будет как домашнее растение, такой цветок, выросший в тепличных условиях. Коммуникация с другими детьми очень важна. Но мы развиваемся и дома. Аня, например, с дочкой шахматами занимается, а я научил шашкам. И Маше все это очень интересно. Вообще, знаете, Аня отличный воспитатель. Я считаю, что женщина, вне зависимости от того, будет она актрисой или нет, должна быть хорошей хозяйкой», — поделился семейными моментами актер в интервью «7 Дней».