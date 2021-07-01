Сергей Безруков в пятый раз станет отцом — его супруга Анна Матисон ждет ребенка

Для пары этот малыш будет уже третьим – двое детей у Сергея и Анны уже есть.

В 2016 году на свет появилась их дочь Мария, в 2018 году родился сын Степан.

А для самого Сергея ребенок будет пятым – у него есть двое внебрачных детей от Кристины Смирновой. Своих детей актер не оставляет заботой и помогает им материально.

С супругой он познакомился во время работы над совместным проектом. Как говорят друзья семьи, с Анной актер живет душа в душу — она такой же активный и творческий человек, как и он сам.