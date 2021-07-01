Сергей Безруков в пятый раз станет отцом — его супруга Анна Матисон ждет ребенка
Судя по животу Матисон, пополнение уже совсем не за горами.
«Привет из Сочи, дорогие мои, хорошие! Сегодня день режиссера, и мы работаем! Снимаем кино», — с гордостью написал актер в своем блоге.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @s_bezrukov
Поклонники с радостью встретили отличную новость и засыпали актера поздравлениями.
Для пары этот малыш будет уже третьим – двое детей у Сергея и Анны уже есть.
В 2016 году на свет появилась их дочь Мария, в 2018 году родился сын Степан.
А для самого Сергея ребенок будет пятым – у него есть двое внебрачных детей от Кристины Смирновой. Своих детей актер не оставляет заботой и помогает им материально.
С супругой он познакомился во время работы над совместным проектом. Как говорят друзья семьи, с Анной актер живет душа в душу — она такой же активный и творческий человек, как и он сам.