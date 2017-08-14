Громкий роман Сергея Астахова и Елены Кориковой закончился четыре года назад, однако несмотря на это, разговоры о нем не утихают до сих пор.

Расставание одной из самых красивых пар российского кинематографа подкосило душевное состояние обоих актеров: Астахова уличили в езде в нетрезвом состоянии, а Корикова, по признаниям коллег, также заглушала боль спиртными напитками .

Спустя четыре года после разрыва в интервью журналу «Караван историй» Сергей решил наконец-то пролить свет на свою личную жизнь и рассказать, почему их союз с Еленой распался.

«Судьба свела нас в сложный период: ни у меня, ни у нее работы не было вообще. А это тяжелое время для актеров. Никто не нужен, кажется, что все кончено, наваливается депрессия. Наверное, мы не смогли ее пережить, поэтому и расстались...», — заявил он.