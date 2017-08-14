Сергей Астахов откровенно о причинах разрыва с Еленой Кориковой: «Судьба свела нас в сложный период»
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Громкий роман Сергея Астахова и Елены Кориковой закончился четыре года назад, однако несмотря на это, разговоры о нем не утихают до сих пор.
Расставание одной из самых красивых пар российского кинематографа подкосило душевное состояние обоих актеров: Астахова уличили в езде в нетрезвом состоянии, а Корикова, по признаниям коллег, также заглушала боль спиртными напитками.
Спустя четыре года после разрыва в интервью журналу «Караван историй» Сергей решил наконец-то пролить свет на свою личную жизнь и рассказать, почему их союз с Еленой распался.
«Судьба свела нас в сложный период: ни у меня, ни у нее работы не было вообще. А это тяжелое время для актеров. Никто не нужен, кажется, что все кончено, наваливается депрессия. Наверное, мы не смогли ее пережить, поэтому и расстались...», — заявил он.
Несмотря на это, Астахов с особой теплотой отзывается о бывшей возлюбленной, отмечая, что ему очень повезло быть с ней: «Она очень хороший человек. С тем мужчиной, которого выбирает, Лена открыта и бескорыстна, отдает ему всю себя. Редкое качество для женщины, которое я оценил в полной мере, мне повезло», — заключил Сергей.
Сейчас актер вот уже долгое время счастлив в отношениях с учительницей начальных классов Викторий Савкеевой, которая младше его на 16 лет. Как признался Астахов, с ней он счастлив, а в доме наконец-то воцарилось спокойствие.
Фото: globallookpress