В последнее время 45-летняя Елена Корикова, звезда сериала «Бедня Настя», — редкий гость на светских мероприятиях. Коллеги актрисы обеспокоены: переживая непростой период в жизни, женщина начала пропускать рюмочку-другую, и началось все это после расставания с любимым мужчиной — Сергеем Астаховым, который сейчас счастлив с учительницей начальных классов.

«Разрыв с Астаховым ее очень сильно подкосил. Кажется, она вдруг осознала, что красота — это не главное. В тихом семейном счастье смысл, в детском визге, в поцелуях любимого перед сном… Осмотрелась, а ничего этого у нее нет», — цитирует «Eg.RU» слова ее приятеля, который предпочел остаться неназванным. Он сообщил, что сейчас Лена переживает непростое время: проблемы в личной жизни, застой в карьере: «Не в форме Лена была, скажем так, и в антрепризы, на которые, по сути, она и жила в последнее время, звать почти перестали».

Слова анонима подтверждает коллега Лены, Александр Пашутин, отметив что та стала позволять себе лишнюю рюмочку. Однако о зависимости говорить нельзя: мужчина уверен, что все в пределах нормы.

«Мы знакомы с ней больше десяти лет. Лена добрая, талантливая. Просто кто-то из не очень хороших людей в свое время убедил Лену следовать определенному имиджу, вот отсюда все ее проблемы – как с поведением, так и с внешностью», — комментирует tot jlby актер Дмитрий Исаев.

С первой частью его утверждения вряд ли согласятся соседи Лены. По непроверенным данным, они часто отмечали, что из квартиры Кориковой частенько звучит громкая музыка, а сама актриса бывает очеь и очень груба.

Фото: globallookpress.com, starface.ru