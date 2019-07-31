Семья в сборе: Светлана Светикова показала редкое фото с мужем и детьми

Ранее в интервью Светикова рассказывала, почему отец двоих ее детей до сих пор на ней не женился.

«Свадьба не является доказательством любви или возможностью удержать мужчину рядом с собой. У мужчин есть фобия. Я пришла к выводу, что отношения — это проверка женщин на возможность дать своему мужчине ощущение свободы и в то же время быть с ним рядом», — говорила Светлана.

А как вы думаете: штамп в паспорте обязателен для семьи?