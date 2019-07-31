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Семья в сборе: Светлана Светикова показала редкое фото с мужем и детьми

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Светлана Светикова

Фото: Instagram
В семье певицы растут двое маленьких сыновей.

Выпускница «Фабрики звезд - 3» живет в гражданском браке с фигуристом-акробатом Алексеем Полищуком. У них растут двое сыновей: 5-летний Милан и Кристиан, которому в сентябре исполнится 2 года.

У Алексея необычная профессия – он выполняет невероятно сложные трюки на льду. Оба родителя гастролируют и много выступают. Светлана Светикова иногда берет детей с собой на концерты. Артистка признается, что дорожит каждой минутой, когда вся семья собирается вместе.

Певица показала подписчикам в Instagram такие моменты на новом семейном фото, которое подписала: «Наши редкие фотографии».

«Вы очень похожи, просто удивительно»,

«Какие теплые фото»,

«Какая замечательная семья», - похвалили фолловеры.

Ранее в интервью Светикова рассказывала, почему отец двоих ее детей до сих пор на ней не женился.

«Свадьба не является доказательством любви или возможностью удержать мужчину рядом с собой. У мужчин есть фобия. Я пришла к выводу, что отношения — это проверка женщин на возможность дать своему мужчине ощущение свободы и в то же время быть с ним рядом», — говорила Светлана.

А как вы думаете: штамп в паспорте обязателен для семьи?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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