Семья в сборе: Галкин проводит выходной с детьми и Пугачевой в снежном лесу

«Пилоты саней: Макс, Гарри, Лиза. Тренерская работа, выбор трассы, команды на старт: Алла», — подписал трогательный пост супруг примадонны.

В холодную московскую погоду дети и звездный отец оделись достаточно тепло. Максим примерил зеленый пуховик с белой шапкой и шарфом, а Лиза предпочла блестящий розовый комбинезон.

Руководили процессом Гарри, который отдавал команды, и Алла Борисовна, снимавшая веселье на камеру.

Недавно юморист рассказывал, что именно он отвечает за все развлечения в их семье и играет роль «веселого бати», тогда как вопросы о воспитании детей Алла взяла на себя. Примадонна отложила работу и практически не выступает, сделав выбор в пользу семьи и домашнего очага, тогда как финансовые вопросы легли на плечи супруга.

Галкин много работает и на данный момент является одним из самых успешных и востребованных артистов и телеведущих.