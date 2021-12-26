Семья в сборе: Галкин проводит выходной с детьми и Пугачевой в снежном лесу
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @maxgalkinru/Instagram
45-летний ведущий опубликовал видео на своей странице в Instagram, где развлекается с сыном и дочерью на снежной горке. Лиза вместе с отцом не побоялась сесть в детский снегоход и спуститься с достаточно крутой высоты. На спуске их ждала любимая мама — Алла Пугачева.
«Пилоты саней: Макс, Гарри, Лиза. Тренерская работа, выбор трассы, команды на старт: Алла», — подписал трогательный пост супруг примадонны.
В холодную московскую погоду дети и звездный отец оделись достаточно тепло. Максим примерил зеленый пуховик с белой шапкой и шарфом, а Лиза предпочла блестящий розовый комбинезон.
Руководили процессом Гарри, который отдавал команды, и Алла Борисовна, снимавшая веселье на камеру.
Недавно юморист рассказывал, что именно он отвечает за все развлечения в их семье и играет роль «веселого бати», тогда как вопросы о воспитании детей Алла взяла на себя. Примадонна отложила работу и практически не выступает, сделав выбор в пользу семьи и домашнего очага, тогда как финансовые вопросы легли на плечи супруга.
Галкин много работает и на данный момент является одним из самых успешных и востребованных артистов и телеведущих.
Фото и видео: Instagram