Тамара Семина встала на защиту врачей, которых дочь Нины Руслановой обвинила в халатности

22 ноября Олеся Рудакова опубликовала в своем Facebook-аккаунте пост, в котором подробно рассказала о том, как проходили последние дни жизни ее матери, и заявила, что врачи не смогли оказать ей достойное лечение.

Свое мнение насчет слов дочери актрисы высказала 83-летняя Тамара Семина. Артистка уверена, что Олеся была немного не в себе от горя, когда опубликовала свое резкое послание в социальной сети. «Это она в истерике так сказала. Не стоит ее корить за это. Олесе сложно сейчас», — заявила звезда фильма «Одиноким предоставляется общежитие».

И также Семина предположила, что истинной причиной смерти Руслановой является ее немаленький возраст и болезни, от которых страдала актриса. «Врачи виноваты, врачи упустили… А возраст? А наличие миллиона сопутствующих болезней, которые осложняют течение заболевания? Врачам надо сказать спасибо за то, что они вытаскивают людей в красной зоне. А Олесе нужно оказать поддержку — она очень переживает уход мамы», — комментирует Семина.

Актриса также настоятельно просит почтить память Нины Руслановой. «И сходите в церковь, поставьте свечку за Нинку», — обращается она к читателям журнала «Собеседник».