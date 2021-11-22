Семейный дуэт: Варвара впервые спела вместе со своим взрослым сыном-красавцем
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Фото: Скриншот, шоу «Две звезды. Отцы и дети» на Первом канале
Одной из самых ярких пар стал дуэт певицы Варвары и ее сына Ярослава. Перед началом шоу Ярослав рассказал, что они с матерью ни разу не выступали на одной сцене.
«Более того, когда мы с отцом поем в караоке, мама уходит в другую комнату. Потому что для нее это вакханалия, она слушать это не может», — заявил он.
Варвара добавила, что у сына прорезался бас, и она очень пожалела, что не отдала его вовремя в музыкальную школу.
Вместе с сыном певица исполнила композицию «Вдоль по Питерской». Сама Варвара вышла на сцену в фольклорном образе, а настроение создавали танцовщицы в кокошниках. Ярослав оделся в рубашку, к которой добавил рваные джинсы.
Жюри высоко оценило выступление, а для самой исполнительницы и ее сына это стало необычным опытом.
Также на сцену в шоу вышли Наташа Королева со своим сыном Архипом и спели песню «Веришь или нет», которую артистка исполняет со своим мужем Тарзаном. А после выступления Архип Глушко представил свою возлюбленную Мелиссу, которая встретила начинающего музыканта за кулисами. Стоит отметить, что невестой Архип Мелиссу пока не называет, а представляет как свою девушку.
Фото: скриншоты видео, Global Look Press