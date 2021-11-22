Семейный дуэт: Варвара впервые спела вместе со своим взрослым сыном-красавцем

Одной из самых ярких пар стал дуэт певицы Варвары и ее сына Ярослава. Перед началом шоу Ярослав рассказал, что они с матерью ни разу не выступали на одной сцене.

«Более того, когда мы с отцом поем в караоке, мама уходит в другую комнату. Потому что для нее это вакханалия, она слушать это не может», — заявил он.

Варвара добавила, что у сына прорезался бас, и она очень пожалела, что не отдала его вовремя в музыкальную школу.