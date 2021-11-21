Сын Наташи Королевой и Тарзана официально представил невесту в телешоу

Помолвка единственного сына Наташи Королевой и Сергея Глушко Архипа с его возлюбленной Мелиссой состоялась в начале этого года. А теперь 19-летний наследник звездной пары официально представил возлюбленную во время участия в теле шоу «Первого канала» «Две звезды. Отцы и дети». 20-летняя Мелисса пришла поддержать жениха и болела за него, сидя за кулисами вместе с подругами.

Архип вместе с мамой спел ее хит «Веришь или нет», а после, рассказывая о группе поддержки, показал и невесту. Правда, именно «невестой» юноша называть ее не стал, определив ее лишь как свою девушку. Впрочем, по всей видимости, Мелиссу это не покоробило: после выступления она тепло встретила Архипа, и он занял место рядом с ней.