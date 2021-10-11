Семейный дуэт: Глюкоза впервые вышла на сцену с дочерью
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Фото: Пресс-служба
В новом выпуске шоу «Дуэты» на сцене прозвучали песни самых разных артистов. Ирина Дубцова спела со Стасом Михайловым, Игорь Николаев с Машей Распутиной, Валерия с Александром Шоуа, Аркадий Укупник с Еленой Воробей. Поднялся на сцену и Никита Пресняков. Однако самым запоминающимся стал первый совместный выход матери и дочери — певицы Глюкозы и молодой артистки под псевдонимом Lidus.
Сама Наталья осталась под впечатлением от совместного выступления с дочерью Лидой и очень удивилась своему партнеру.
«Песня "Одно и то же" настолько романтичная, что я была уверена: в дуэте со мной будет выступать мужчина. Я никак не могла подумать, что на сцене окажется мой ребенок! Я просто не понимаю, как они это все провернули! Если бы я заранее знала, что мне предстоит петь дуэтом с дочкой, я бы, наверное, отказалась. Никогда бы не решилась выйти с ней на сцену. Потому что она очень крутая, я обожаю то, что она делает в музыке, и являюсь ее огромной поклонницей», — призналась она.
Дочь Глюкозы уже не раз обращала на себя внимание — девушка выросла настоящей бунтаркой, которая удивляет своими эпатажными прическами и поведением.
Фото: пресс-служба