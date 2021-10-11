Семейный дуэт: Глюкоза впервые вышла на сцену с дочерью

«Песня "Одно и то же" настолько романтичная, что я была уверена: в дуэте со мной будет выступать мужчина. Я никак не могла подумать, что на сцене окажется мой ребенок! Я просто не понимаю, как они это все провернули! Если бы я заранее знала, что мне предстоит петь дуэтом с дочкой, я бы, наверное, отказалась. Никогда бы не решилась выйти с ней на сцену. Потому что она очень крутая, я обожаю то, что она делает в музыке, и являюсь ее огромной поклонницей», — призналась она.

Дочь Глюкозы уже не раз обращала на себя внимание — девушка выросла настоящей бунтаркой, которая удивляет своими эпатажными прическами и поведением.