Глюкоза — об отношениях со дочерью-неформалкой: «Не думала, что дети — это так сложно»

Она поделилась, что с самого дочь оберегала свою дочь от негатива внешнего мира: «Я хотела, чтобы у нее было все самое лучшее, потому что я сама выросла в тяжелых условиях, в семье, где родители выпивали часто не хватало денег. Многое, что хочется выкинуть из памяти. Я давно простила своих маму и папу, но мне всегда хотелось, как родителю, чтобы этого не повторилось. Уберечь от своих косяков, но мы забываем, что есть генетика», — добавила артистка.

Поэтому, когда Лида начала свободно выражать свои мысли, проявлять эмоции и желать самовыразиться, с первой школы, куда девочка ходила с детского сада — ее исключили. С похожим отношениям семья артистки столкнулась и во втором образовательном заведении. Мама с папой встали на сторону дочери: «Лида очень интересная. За счет того, что она безумно творческая, играет на гитаре, рояле, сочиняет музыку. Поэтому, с одной стороны ее хочется не сломать, а с другой стороны потихоньку адаптировать к социуму. Это непросто», — заключила Глюкоза.