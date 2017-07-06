Нюша и Игорь Сивов тайно поженились в Казани

В начале года Нюша объявила о помолвке с генеральным советником президента Международной федерации студенческого спорта FISU Игорем Сивовым. С тех пор разговоры о предстоящей свадьбе певицы не умолкают, а сама звезда тщательно готовится к торжеству.

Однако, сегодня в СМИ появилась информация, что Нюша и Игорь уже поженились. Как сообщает портал WMJ.ru со ссылкой на Super.ru влюбленные тайно зарегистрировали свои отношения в Казани. Сама Нюша комментариев по этому поводу пока не давала.

Фото: instagram.com