Ирина Шейк и Наташа Поли надели почти одинаковые платья на торжественное мероприятие

Вчера вечером в Нью-Йорке состоялся благотворительный вечер Unitas Gala, целью которого стал сбор средств на борьбу с сексуальным рабством. Компанию известному меценату Леонардо ДиКаприо в этот раз составили его бывшая подруга Тони Гаррн и другие модели — Андреа Пежич, Дарья Строкус, Эльза Хоск, Ирина Шейк, Наташа Поли.

На мероприятии случился небольшой конфуз: 31-летняя Шейк и 32-летняя Поли появились в почти одинаковых платьях. Но модели достойно вышли из положения, обратив все в шутку — недаром они не только коллеги, но и давние подруги.