Секси-мама: Ирина Шейк в красном платье затмила подругу-модель на благотворительном вечере в Нью-Йорке
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Ирина Шейк и Наташа Поли надели почти одинаковые платья на торжественное мероприятие
Вчера вечером в Нью-Йорке состоялся благотворительный вечер Unitas Gala, целью которого стал сбор средств на борьбу с сексуальным рабством. Компанию известному меценату Леонардо ДиКаприо в этот раз составили его бывшая подруга Тони Гаррн и другие модели — Андреа Пежич, Дарья Строкус, Эльза Хоск, Ирина Шейк, Наташа Поли.
На мероприятии случился небольшой конфуз: 31-летняя Шейк и 32-летняя Поли появились в почти одинаковых платьях. Но модели достойно вышли из положения, обратив все в шутку — недаром они не только коллеги, но и давние подруги.
Стоит отметить, что загорелая Ирина выглядела необычайно свежо. Молодая мама недавно вернулась из отпуска, в котором демонстрировала свое идеальное тело в купальнике.
Наташа Поли, кстати, тоже мама. Ее четырехлетняя дочь Александра Кристина Баккер растет настоящей красавицей. В раннем детстве малышка поучаствовала в своей первой фотосессии для журнала Vogue — в компании мамы, разумеется.
Ирина пока старается скрывать свою дочь от камер фотографов и папарацци.
Фото: globallookpress.com, eastnews.ru