Подписчики обсуждают сходство Екатерины Климовой и ее сыновей.

Сегодня Екатерина Климова опубликовала в блоге новые фотографии со своими сыновьями — 11-летним Матвеем и 9-летним Корнеем от второго брака с Игорем Петренко. Мальчики подросли и выглядят настоящими защитниками рядом с хрупкой и нежной мамой. Трудно поверить, что помимо двух этих юных мужчин у актрисы есть еще дети.

«Красивая мама и сыновья», «Мальчишки не просто красавцы, они еще умные...я смотрела как то с ними интервью», «Королева среди своих мужчин», «Матвей - красавчик, Корней - оч серьезный мэн», «Один мамин другой папин!», «Младшенький сынок, на маму похож», «Старший прям ксерокопия папы))», «Матвей копия Игорь», «Глаза одни на всех)))», «Очень милые детки)приятно смотреть))», «Ну максимум 30 лет! Шикарная! Восхищаюсь», «Катя, вы такая сексуальная», «Большая молодец и пример того, как надо выглядеть, родив 4-х детей!» — обсуждают подписчики фото.

«А где принцессы?», — спрашивают они.

Младшую дочь Бэллу от супруга Гелы Месхи актриса родила в сентябре 2015 года. Также в семье растет 15-летняя дочь Елизавета, которая появилась на свет в браке актрисы с Ильей Хорошиловым

Фото: instagram