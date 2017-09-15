Секси-леди! Наталья Подольская предстала перед фанатами в прозрачной блузке и тесной юбке
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Наталья Подольская покорила поклонников своим видом
35-летняя Наталья Подольская не раз восхищала фанатов стройным телом в купальнике. Но обнаженные снимки могут надоесть, не правда ли? Вероятно, руководствуясь этой огикой, певица опубликовала на радость поклонников новое фото, на котором она запечатлена в очень узкой юбке с пайетками и прозрачной блузе, сквозь которую виднеется сексуальное кружевное белье.
«Всем хороших выходных», — пожелала она.
«Шикарно! Не просто красиво, восхитительно», «Безупречный вкус», «Наталья красотка, а туфли просто огонь», — отметили фанаты.
Молодая мама всегда остается стройной, потому что дружит со спортом. «Как говорит мой тренер, готовиться к летнему сезону нужно с сентября! А девочкам что важно? Нравится себе в зеркало», — уверена она.
Согласны?
Фото: instagram.com