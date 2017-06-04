Наталью Подольскую и Владимира Преснякова называют одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Молодые люди познакомились в 2005 году, в 2010 — поженились, а в 2015 году родился их долгожданный ребенок — сын Артемий. В недавнем интервью Наташа призналась, что 10 лет они с Владимиром мечтали о малыше, более того, певица ездила к святыням просить о продолжении рода. Подольская подчеркивает, что они с супругом хотят еще малыша, возможно даже не одного. «Я готова родить хоть сейчас», — заявила певица в программе «Секрет на миллион». После таких слов поклонники артистки и журналисты заподозрили женщину во второй беременности и стали тщательнее рассматривать многочисленные фотографии Натальи в социальной сети.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya)Май 17 2017 в 6:53 PDT

Корреспонденты портала Sobesednik.ru связались с популярной исполнительницей и попросили прокомментировать слухи. «Да что вы?! В первый раз слышу об этих слухах! Нет, я не беременна. Мы очень хотим второго ребеночка, но пока что этого счастья не произошло», — рассказала Подольская.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya)Мар 29 2017 в 2:10 PDT

Будем надеяться, что в скором будущем у Артемия появится братик или сестричка!

Фото: instagram.com