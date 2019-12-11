«Секреты, понимаешь ли»: дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина показали характер в милом домашнем видео

«Классные», — написал Игорь Крутой. «Уже взрослые», «Вы прекрасный отец», «Маруся словила кусочек славы», «Максим, растут детки», «Красавчики! Максим! У вас прекрасные дети, все в вас!», — написали юмористу поклонники в комментариях.

Два дня назад Максим Галкин опубликовал в своем микроблоге ролик, где показал, как его встречают после гастролей дома любимая жена Алла Пугачева и дети. В видео юморист также «засветил» новогоднее убранство своего замка в деревне Грязь.