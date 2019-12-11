«Секреты, понимаешь ли»: дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина показали характер в милом домашнем видео
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Фото: Instagram
Максим Галкин опубликовал в Instagram новое видео со своими 6-летними детьми Лизой и Гарри. В ролике наследники Галкина и Пугачевой показали характер, отказавшись позировать для отца. После отказа детей Максим принялся снимать милого домашнего питомца — шпица Марусю.
«Началось. Секреты, понимаешь ли!», — с юмором подписал ролик Максим Галкин.
«Классные», — написал Игорь Крутой. «Уже взрослые», «Вы прекрасный отец», «Маруся словила кусочек славы», «Максим, растут детки», «Красавчики! Максим! У вас прекрасные дети, все в вас!», — написали юмористу поклонники в комментариях.
Два дня назад Максим Галкин опубликовал в своем микроблоге ролик, где показал, как его встречают после гастролей дома любимая жена Алла Пугачева и дети. В видео юморист также «засветил» новогоднее убранство своего замка в деревне Грязь.
Фото и видео: Instagram
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