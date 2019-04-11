«Сегодня был прекрасный день»: Денис Клявер показал редкое фото с дочерью от Евы Польны

Подписчики отмечают яркую внешность Эвелин, которой 6 июня исполнится 14 лет. «Доча тоже на папу похожа. Говорят, когда дочь похожа на отца, будет счастливой! Чего ей и желаю», «А по моему вылитая мама)!», «Она на Еву похожа», «На вашу маму очень похожа, только без кудряшек», — обсуждают они.

«Вот это глазаааааа у нее», — восхитилась Катя Гордон.

Напомним, что мама Эвелин Ева Польна долгое время скрывала имя отца девочки. Лишь спустя 5 лет после ее рождения сам Клявер публично признал свое отцовство. Сейчас Денис официально женат в третий раз, и в 2013 году супруга Ирина родила ему сына Даниэля.