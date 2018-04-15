Седокова рассказала, какой Басков в постели

На данный момент видео набрало уже более миллиона просмотров. Скоро о постельных тайнах Николая будет знать весь мир.

«Воу..», «Аня, что творите!!!! Нельзя так!», «Ахаха!))) ребят вы жгете», «Спроси у Виктории!! Виктории у кого спросить??», «Вспомнила что Варнава как то говорила что он очень веселый) ну тут тоже похоже на то», «Леопард», «Угар! Люблю юмор! Молодцы! Аня Ты Агонь», — смеются фолловеры Седоковой.

«Классные», «Вы с Басковым смотритесь», «А не захомутать ли вам Баскова, Анна? Вы такая гармоничная, кукольная пара были бы. Николя очень внимательный, заботливый, щедрый — вам так это необходимо!!!!!», — считают некоторые из них.

А как думаете вы, подходят ли они друг другу?

Фото: instagram