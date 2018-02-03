Певица показала шикарный букет из красных роз.

35-летняя певица Анна Седокова весной прошлого года стала многодетной мамой, а спустя несколько месяцев после рождения младшего ребенка рассталась с отцом малыша. Артистка довольно откровенна со своими поклонниками и иногда делится в Instagram подробностями личной жизни. Так, под одним из последних снимков Анна сообщила, что ее сердце снова занято. На фотографии певица позирует с шикарным букетом из красных роз: «Ночные цветы самые прекрасные . Вот просто так . Потому что любит . Потому что говоря со мной по телефону ему на секундочку показалось , что мне грустно . В жизни было столько цветов , а эти особенные . Люблю ❤️ ».

Поклонники поздравляют певицу и желают, чтобы эти отношения принесли ей много счастья.

Напомним, в преддверии выхода нового клипа «На воле» Анна Седокова рассказала о своих болезненных отношениях с мужчиной, которого назвала тираном: «Он обижал меня, потом просил прощения. Он делал мне больно, унижал, но потом унижался сам и просил все вернуть. Я все понимала, но не знала, почему не ухожу. Оправдывала каждый его шаг своей несостоятельностью или его сложной жизнью. Он держал меня крепко. У него были сильные руки и крепкий мужской характер». Анна отметила, что состояла в этих отношениях, когда ей было 19 лет. После этого у певицы было два брака, в которых появились дочери Алина и Моника.

Фото: instagram