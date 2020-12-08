Юлия Ковальчук появилась в элегантной фотосессии в платье и поясе из деревянных бус
Фото: www.instagram.com/juliakovalchuk/
Юлия Ковальчук в своем блоге опубликовала кадры из фотосессии в необычном образе. Певица примерила очень изящное и женственное платье зеленого цвета и необычного оттенка по фигуре, а талию подчеркнула оригинальным поясом — он сделан из множества деревянных бусин.
«Забираясь в камыши на озере и отмахиваясь от навязчивых мошек, я и не предполагала, что это будет одна из моих любимых серий фотографий», — шутливо прокомментировала Юлия фотосессию.
Атмосферный образ певицы обсудили и одобрили в комментариях к посту:
«Непозволительно хороша», «Юля, вы всегда для меня эталон подражания, какая умная, отважная, с какой энергетикой вы рождены, я просто восхищаюсь вами», «Очень красивые фотографии! Красавица», «И красавица, и умница!», «Шикарные фотографии», «Фантастически красиво!», «Все натуральное! Очень красиво», «Ого! Бомбическая! Очень красиво», «Какие красивые кадры! Прям магия!», «О, Боже! Потрясающие фото! Просто ВАУ!», «Вы как нимфа», «Классное фото, Юлечка!», «Разве можно быть классной такой», «Одна из очень не многих любимых!».
Фото и видео: Instagram Юлии Ковальчук
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