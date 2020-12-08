Юлия Ковальчук появилась в элегантной фотосессии в платье и поясе из деревянных бус

Юлия Ковальчук в своем блоге опубликовала кадры из фотосессии в необычном образе. Певица примерила очень изящное и женственное платье зеленого цвета и необычного оттенка по фигуре, а талию подчеркнула оригинальным поясом — он сделан из множества деревянных бусин.

«Забираясь в камыши на озере и отмахиваясь от навязчивых мошек, я и не предполагала, что это будет одна из моих любимых серий фотографий», — шутливо прокомментировала Юлия фотосессию.