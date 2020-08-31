Счастливый Максим Галкин показал селфи с красивой Аллой Пугачевой: «Парочка»

Максим Галкин порадовал поклонников совместной фотографией с Аллой Пугачевой. Снимок знаменитости сделали, когда выезжали из дома. В салоне авто Алла Борисовна позировала в серебристой кофте, с легким макияжем и укладкой. Рядом улыбался счастливый Максим в простой белой футболке.

«Парочка», — подписал снимок телеведущий, поставив хэштег #поехали. Но куда он отправился с супргой, Максим не уточнил.