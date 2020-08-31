Счастливый Максим Галкин показал селфи с красивой Аллой Пугачевой: «Парочка»
Фото: www.instagram.com/maxgalkinru/
Максим Галкин порадовал поклонников совместной фотографией с Аллой Пугачевой. Снимок знаменитости сделали, когда выезжали из дома. В салоне авто Алла Борисовна позировала в серебристой кофте, с легким макияжем и укладкой. Рядом улыбался счастливый Максим в простой белой футболке.
«Парочка», — подписал снимок телеведущий, поставив хэштег #поехали. Но куда он отправился с супргой, Максим не уточнил.
«Красавчики наши», — прокомментировала Юлия Проскурякова. «Мы соскучились», — добавил ее супруг Игорь Николаев (семья сейчас отдыхает в Юрмале). «Красивые и счастливые», «Классная парочка», «Алла Борисовна просто огонь, бесподобна!», «Классныеее. Аллочка, как девочка, когда рядом вы, Максим», «Делайте побольше фото вместе», «Какие красивые, счастливые и нарядные», «Максим, спасибо вам, вы лучший», «Обожаю вас, счастья, здоровья и много-много любви», «Всегда с улыбкой», — осыпали приятными словами поклонники пару.
Ранее Максим Галкин показал, какую стильную укладку сделали его 6-летнему сыну Гарри.
Фото и видео: Instagram Максима Галкина
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