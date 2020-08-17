Счастливые, влюбленные и красивые: Елена Летучая отметила с супругом годовщину свадьбы на Занзибаре

«Сегодня у нас годовщина свадьбы, особенный день! Каждый год мы отмечаем нашу годовщину в красивых местах и лучших отелях мира! И сейчас мы празднуем в лучшем Отеле на Занзибаре! Спасибо друзья за поздравления. Любим Вас!», — написала телеведущая на своей странице в Instagram.