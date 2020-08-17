Счастливые, влюбленные и красивые: Елена Летучая отметила с супругом годовщину свадьбы на Занзибаре
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov
Отметить льняную свадьбу Елена Летучая и Юрия Анашенков решили в экзотической Танзании. Супруги поселились в шикарном пятизвездочном отеле и теперь дразнят поклонников и друзей эффектными пляжными фотографиями с отдыха.
«Сегодня у нас годовщина свадьбы, особенный день! Каждый год мы отмечаем нашу годовщину в красивых местах и лучших отелях мира! И сейчас мы празднуем в лучшем Отеле на Занзибаре! Спасибо друзья за поздравления. Любим Вас!», — написала телеведущая на своей странице в Instagram.
Фото: Instagram Елены Летучей
Напомним, Елена Летучая вышла замуж за адвоката и предпринимателя Юрия Анашенкова в августе 2016 года. Торжество проходило на греческом острове Санторини. К алтарю телеведущая прошла в изысканном платье от Vera Wang. Кольца пара выбрала довольно лаконичные. Букет невесты поймала лучшая подруга Елены, визажист Лариса Хатмуллина. До свадьбы Елена и Юрия встречались полтора года. Предложение руки и сердца Анашенков сделал в День влюбленных, 14 февраля.
Фото: Instagram, globallookpress
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