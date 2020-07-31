Счастливые улыбки и влюбленные взгляды: Кассель показал постельное фото с Кунаки в честь годовщины отношений

«Какие же вы двое милые», «Вот это любовь», «Прекрасные», «Шикарны», «Крутые», «Счастливые», «Любим вас, такие сладкие», «Какие же вы классные», «Фото заряжает на любовь», «Искренние и влюбленные», «Обожаю вашу пару», — пишут фолловеры в комментариях. Напомним, cлухи о скорой свадьбе Тины Кунаки и Венсана Касселя, бывшего мужа Моники Беллуччи, ходили давно. В марте 2018 года модель похвасталась помолвочным кольцом, позже намекнула на скорую свадьбу. В августе жених официально подтвердил серьезность своих отношений, женившись на любимой и появившись с ней на обложке журнала Vanity Fair с заголовком «Она сказала да». Бракосочетание состоялось во французском курортном городке Бидар возле Биаррица, где выросла невеста. Свадьба была довольно скромной, но мы не могли не включить ее в наш рейтинг — только посмотрите, как роскошно выглядит Тина в белоснежном платье Vera Wang!