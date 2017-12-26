Альбина Джанабаева привлекла к себе всеобщее внимание на совместной фотографии с Валерией.

Вряд ли певица Валерия ожидала такого резонанса, публикуя в своем блоге фотографию, на которой помимо нее запечатлены Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе. Счастливая улыбка и «опасное» декольте бывшей солистки «ВИА Гра» вызвало настолько бурную реакцию подписчиков, что даже прозрачное интригующее платье хозяйки блога не спасло ситуацию.

В комментариях к записи разразилась настоящая битва: кто-то обсуждал внешность певиц, кто-то — осуждал Джанабаеву за союз с Меладзе. 310 комментариев, что в два раза больше стандартного количества — таков результат на данный момент.

«Какая Вы здесь необыкновенная красавица! Валерия!», «Валерочка, извините, Вы прелесть!, но у дамы справа грудь практически на вылет...», «Какая-то Альбина стала старая, когда начала жить с Меладзе, не зря говорят на чужом несчастье счастья не построить», «До последнего не верила, что они вместе...», — обсуждают они.

Подписчики Валерии жестко осудили сексуальную красавицу Альбину за то, что она «увела мужчину из семьи», приводя в качестве доказательства своей правоты интервью первой супруги Меладзе «про то, какую она сильную боль испытала от ухода из семьи Меладзе и его предательства». Валерия попыталась встать на защиту своих друзей и посоветовала поклонникам не читать желтую прессу.

«Если Вы считаете, что, рожая с супругой детей, при этом у какой-то аморальной женщины в это время рождается ребенок, которому сейчас не год, не два, а лет десять, то Вы хотите сказать - это желтая пресса? Еще раз повторю - просто фу. Если это нормально, то я очень желаю дочерям вот таких Джанабаевых и Брежневых, чтобы им в жизни такое было.) Ну и Вашей дочери тоже такое желаю.) Чтобы она прожила с мужчиной лет 20, съела с ним пуд соли, родила ему пятерых детей, а потом он нашёл себе такую « Джанабаеву».) Это же не зла я желаю, правда?)», — парируют комментаторы.

«Мои Вы дорогие! Скажите честно, неужели больше заняться нечем? Я вообще последняя узнаю новости из жизни коллег, потому что мне это НЕ НАДО, НЕИНТЕРЕСНО. Лучше жить своей жизнью, никого не осуждая. Безгрешных нет. Вы тоже к их числу не относитесь», — заметила Валерия.

«Люди просто научились не приносить себя в жертву!!!! Жизнь одна и жить нужно в удовольствие. Ну давайте на чистоту, он женился в 20 лет.... откуда там осознанный выбор.... Альбина пришла в его жизнь в его зрелом возрасте, он что не имеет права полюбить женщину???? Их сыну уже 13 лет, а вы решили к справедливости всех призвать. Ему комфортно с этой женщиной он счастлив, детей своих он не бросил, со всеми в прекрасных отношениях. А Ирина счастлива в своих отношениях. Так порадуйтесь их счастью, и не беситесь», «Джанабаева чудесная, а вы просто завидуете ей», — поддержали ее поклонники.

А как считаете вы?

Фото: instagram