«Счастливая»: Ольга Серябкина в уютном белом платье показала моменты своей жизни

Подписчики до-хорошему позавидовали беззаботной жизни своей любимицы, а некоторые заподозрили ее в беременности:

«Мне кажется, Вы беременны», «Заходи, если что сюда почаще. Замуж, это, конечно хорошо, а посты кто будет выкладывать?!», «Как же красивооо! Самая красивая невеста! Счастья вам», «Любви побольше тебе , будьте счастливы с Георгием», «Уже прям красивая, прекрасная и элегантная», «Очень надеюсь, муж замечательный, мне кажется ты хорошая девушка и достойна счастья», «Очень красивые фотографии, легкие и настоящие. Счастья Вам».

Недавно стало известно о том, что Ольга Серябкина вышла замуж за своего бывшего концертного директора Георгия Начкебия. Поклонники Серябкиной узнали об этом благодаря тому, что сама певица опубликовала свадебные фотографии в своем Instagram. Сама церемония прошла тайно.