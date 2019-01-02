Счастье в глазах и поцелуи на людях: СМИ обсуждают романтический уикенд Ксении Собчак с новым возлюбленным

Вот уже несколько недель светские сплетники обсуждают «роман» Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. На днях в Сети появились сообщения очевидцев о том, что пара встретила Новый год на вечеринке в Agalarov Estate. Источники издания Peopletalk уверяют, что влюбленные даже целовались на публике.
«Ксению Собчак заметили с новым спутником на новогодней вечеринке», «"Целовались на людях": Собчак встретила Новый год с Богомоловым», «Мать-кукушка: Собчак оставила двухлетнего сына ради любовника в Новый год», — пестрят заголовки.
Ксения «новый роман» не комментирует. Однако ее подписчики отмечают, что на свежих фотогафиях она выглядит счастливой и влюбленной.
«Всклокоченная)) привет, несколько дней безделья и сериалов!)))», — пояснила звезда под очередным снимком.
И получила порцию комплиментов в ответ: «У Вас очень красивые глаза», «Глаза синие синие!», «Красивая Ксюша, глаза просто бомба», «Такая живая,естественная и милая», «Может вот оно счастье?))»
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram