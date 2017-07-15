Оперная дива Анна Нетребко рассказала о своих отношениях дома и на работе

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов — красивая пара. Поклонники следят за жизнью любимцев в соцсетях и, казалось бы, знают о них все. Но есть моменты, о которых оперная дива не рассказывает в своих « горячих репортажах » в Instagram.

Бешеный темп жизни не мешает семье проводить время вместе, а родителям — поддерживать нежные отношения. Совместные путешествия и вовсе делают союз более крепким. Из-за работы паре приходится разрываться между городами и странами — Нью-Йорк, Вена, Санкт-Петербург, Москва. Женщина призналась, что уже давно мечтает стать домохозяйкой: «Но такой очень активной. Стану мутить жизнь вокруг себя». А Юсиф мечтает об автомастерской, где будут чинить раритетные автомобили.

В дружной семье из-за разных вкусов все садятся за стол в разное время, что ничуть не смущает оперную диву. «Я очень люблю готовить. Много готовить! Обожаю, когда рядом с домом есть хороший продуктовый магазин. Выходишь оттуда с полной тележкой и думаешь, сколько сейчас всего вкусного можно сделать», — поделилась она в интервью «Комсомольской правде».

Во время совместных выступлений он старается соответствовать любимой супруге, внимательно следя за вокалом: «Люди сразу начинают сравнивать: она вот такая, а какой ты, ее муж?», — признался он.