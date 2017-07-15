Сцены ревности и помада для поцелуев: Анна Нетребко рассказала о жизни с Юсифом Эйвазовым
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов — красивая пара. Поклонники следят за жизнью любимцев в соцсетях и, казалось бы, знают о них все. Но есть моменты, о которых оперная дива не рассказывает в своих «горячих репортажах» в Instagram.
Бешеный темп жизни не мешает семье проводить время вместе, а родителям — поддерживать нежные отношения. Совместные путешествия и вовсе делают союз более крепким. Из-за работы паре приходится разрываться между городами и странами — Нью-Йорк, Вена, Санкт-Петербург, Москва. Женщина призналась, что уже давно мечтает стать домохозяйкой: «Но такой очень активной. Стану мутить жизнь вокруг себя». А Юсиф мечтает об автомастерской, где будут чинить раритетные автомобили.
В дружной семье из-за разных вкусов все садятся за стол в разное время, что ничуть не смущает оперную диву. «Я очень люблю готовить. Много готовить! Обожаю, когда рядом с домом есть хороший продуктовый магазин. Выходишь оттуда с полной тележкой и думаешь, сколько сейчас всего вкусного можно сделать», — поделилась она в интервью «Комсомольской правде».
Во время совместных выступлений он старается соответствовать любимой супруге, внимательно следя за вокалом: «Люди сразу начинают сравнивать: она вот такая, а какой ты, ее муж?», — признался он.
Случаются и небольшие конфликты. «До сих пор вспоминаю генеральную репетицию оперы "Адриана Лекуврер". Мы в костюмах, в гриме. Юсиф пытается меня поцеловать и шипит в ухо: "Ты чего отворачиваешься?" "У меня помада!" — говорю. "А с другими так целовалась!" Мы разошлись тут же, на сцене. Он был злющий!», — рассказала Анна. В итоге певице пришлось купить специальную устойчивую помаду — для поцелуев.
Фото: instagram.com