Певица находится на отдыхе в Италии

Фолловерам знаменитости пляжные фотографии пришлись по душе: «1000 метров! Это круто! Это супер! Вы не только мировая звезда в опере, а еще спортсменка , и вообще просто красавица, как в том фильме про кавказскую пленицу», «А ножки то, какие ножки», «Как с обложки фото😍👌безупречная красавица❤️», «и вот эта красавица говорит, что она не похудела))) просто отлично выглядите)))», «Какие клевые фото! Естественно,без позерства,в майке,на песке,с мокрыми волосами,без макияжа, как есть на отдыхе и ЭТО секси...👍 от других аккаунтов тошнит уже,где каждый поворот поставлен фотохудожником.», «Классно выглядите, Анна! Отдохнувшая и загорелая!!!!!», «О ля ля!!! Красотка какая!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️ загар, ножки!!!! Замечательно выглядите!!!!», «Все спасатели Малибу нервно покуривают в сторонке!!девочки от зависти,мальчики от волнения!!!!»