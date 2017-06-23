«Спасатели Малибу нервно курят в сторонке»: Анна Нетребко делится жаркими пляжными снимками
Анна Нетребко очень любит путешествовать и всегда выкладывает в Instagram снимки из различных поездок. Сейчас оперная дива с супругом Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго отдыхает в Италии, откуда в блоге знаменитости ежедневно появляются яркие кадры.
Несколько часов назад Анна поделилась снимком, сделанным на пляже. «Сегодня у нас был заплыв на 1000 м🐳ура! Отрабатываем ужин», — подписала снимок звезда оперной сцены.
Фолловерам знаменитости пляжные фотографии пришлись по душе: «1000 метров! Это круто! Это супер! Вы не только мировая звезда в опере, а еще спортсменка , и вообще просто красавица, как в том фильме про кавказскую пленицу», «А ножки то, какие ножки», «Как с обложки фото😍👌безупречная красавица❤️», «и вот эта красавица говорит, что она не похудела))) просто отлично выглядите)))», «Какие клевые фото! Естественно,без позерства,в майке,на песке,с мокрыми волосами,без макияжа, как есть на отдыхе и ЭТО секси...👍 от других аккаунтов тошнит уже,где каждый поворот поставлен фотохудожником.», «Классно выглядите, Анна! Отдохнувшая и загорелая!!!!!», «О ля ля!!! Красотка какая!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️ загар, ножки!!!! Замечательно выглядите!!!!», «Все спасатели Малибу нервно покуривают в сторонке!!девочки от зависти,мальчики от волнения!!!!»
Напомним, не так давно в различных СМИ появилась информация о феноменальном похудении Анны Нетребко. Оперная певица быстро отреагировала на эти слухи, заявив, что «Похудела на 10 килограмм?!? Да я лучше помру! Живите спокойно и кушайте хорошо! А если платья будут малы, куплю на размер больше».
(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram.com