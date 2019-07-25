passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Сбежавшая жена шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сделала официальное заявление

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн

Фото: ZUMAPRESS.com/globallookpress
Принцесса Хайя и шейх Мохаммед не планируют делить финансы.

История сбежавшей жены шейха, принцессы Хайи бинт аль-Хусейн, взволновала общественность. Одна из шести жен премьер-министра ОАЭ Мухаммеда аль-Мактума пожаловалась на жестокость мужа по отношению к ней и дочери и сбежала с детьми в Европу.

В конце июля в Высоком суде правосудия Лондона пройдут слушания по делу о разводе Хайи и Мухаммеда. Официальное заявление, с которым супруги выступили незадолго до слушаний, несколько прояснило ситуацию.

«Разбирательства в суде будут касаться судьбы и благополучия детей, а не развода и раздела имущества», — сообщила жена шейха.

Неудивительно, что женщину больше беспокоит судьба 11-летней дочери Аль Джалильи и 7-летнего сына Зайеда. Как сообщала она ранее, решение сбежать было принято ей после того, как она узнала, что ее муж пытал свою дочь, принцессу Латифу, обманывая всех.

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн и шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум стали супругами в 2004 году. Состоится ли их развод — покажет время.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram, globallookpress

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!