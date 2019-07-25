Сбежавшая жена шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сделала официальное заявление

История сбежавшей жены шейха, принцессы Хайи бинт аль-Хусейн, взволновала общественность. Одна из шести жен премьер-министра ОАЭ Мухаммеда аль-Мактума пожаловалась на жестокость мужа по отношению к ней и дочери и сбежала с детьми в Европу.

В конце июля в Высоком суде правосудия Лондона пройдут слушания по делу о разводе Хайи и Мухаммеда. Официальное заявление, с которым супруги выступили незадолго до слушаний, несколько прояснило ситуацию.

«Разбирательства в суде будут касаться судьбы и благополучия детей, а не развода и раздела имущества», — сообщила жена шейха.

Неудивительно, что женщину больше беспокоит судьба 11-летней дочери Аль Джалильи и 7-летнего сына Зайеда. Как сообщала она ранее, решение сбежать было принято ей после того, как она узнала, что ее муж пытал свою дочь, принцессу Латифу, обманывая всех.

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн и шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум стали супругами в 2004 году. Состоится ли их развод — покажет время.