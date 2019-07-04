Ложь и пытки: сбежавшая жена шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума рассказала о жестокости своего мужа

В минувшие выходные мир потрясла новость о побеге младшей жены 69-летнего премьер-министра ОАЭ шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума. 45-летняя принцесса Хайя бинт аль-Хусейн забрала 11-летнюю дочь и 7-летнего сына, а также около 40 миллионов долларов, и, находясь га границей, подала на развод.
Спустя несколько дней принцесса заговорила: оказалось, что ее муж пытал пытал свою дочь, принцессу Латифу, обманывая всех.
Фото: Социальные сети
В окружении мужчины считали, что 33-летняя девушка стала жертвой некого обмана, и отец спасает ее.
Принцесса Латифа — дочь Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума от одной из шести жен. После неудачной попытки побега в США, она была поймана и брошена в тюрьму, где подверглась пыткам, передает издание Daily Mail. Латифа находится в одной из тюрем ОАЭ по сей день.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: globallookpress, YouTube/Harper's Bazaar Arabia
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