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Ложь и пытки: сбежавшая жена шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума рассказала о жестокости своего мужа

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Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн

Фото: ZUMA Press/globallookpress
Попросившая убежища принцесса Хайя бинт аль-Хусейн поделилась шокирующими подробностями своей жизни.

В минувшие выходные мир потрясла новость о побеге младшей жены 69-летнего премьер-министра ОАЭ шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума. 45-летняя принцесса Хайя бинт аль-Хусейн забрала 11-летнюю дочь и 7-летнего сына, а также около 40 миллионов долларов, и, находясь га границей, подала на развод.

Спустя несколько дней принцесса заговорила: оказалось, что ее муж пытал пытал свою дочь, принцессу Латифу, обманывая всех.

Принцесса Латифа

Фото: Социальные сети

В окружении мужчины считали, что 33-летняя девушка стала жертвой некого обмана, и отец спасает ее.

Принцесса Латифа — дочь Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума от одной из шести жен. После неудачной попытки побега в США, она была поймана и брошена в тюрьму, где подверглась пыткам, передает издание Daily Mail. Латифа находится в одной из тюрем ОАЭ по сей день.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: globallookpress, YouTube/Harper's Bazaar Arabia

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