В минувшие выходные мир потрясла новость о побеге младшей жены 69-летнего премьер-министра ОАЭ шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума. 45-летняя принцесса Хайя бинт аль-Хусейн забрала 11-летнюю дочь и 7-летнего сына, а также около 40 миллионов долларов, и, находясь га границей, подала на развод.

Спустя несколько дней принцесса заговорила: оказалось, что ее муж пытал пытал свою дочь, принцессу Латифу, обманывая всех.