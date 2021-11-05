Сбежавшая с собственной свадьбы экс-жена Шаляпина вышла на связь

Лариса Копенкина, ставшая известной благодаря браку с музыкантом Прохором Шаляпиным, продолжает привлекать внимание эксцентричными поступками. Женщина решила прогулять собственную свадьбу, а вместо медового месяца отправилась в путешествие по Кавказу.

Жених у Ларисы Копенкиной был завидный — предложение ей сделал политик Василий Райский, однако по неизвестным причинам она решила сорвать свадьбу.

Журналисты издания «СтарХит» связались с Копенкиной, чтобы выяснить причины такого поступка. На вопрос экс-супруга Шаляпина отвечать не стала, но призналась, что очень довольна своей жизнью.

«Наслаждаюсь жизнью полной грудью», — заявила она.