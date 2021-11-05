Сбежавшая с собственной свадьбы экс-жена Шаляпина вышла на связь
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Фото: @larakopenkina
Лариса Копенкина, ставшая известной благодаря браку с музыкантом Прохором Шаляпиным, продолжает привлекать внимание эксцентричными поступками. Женщина решила прогулять собственную свадьбу, а вместо медового месяца отправилась в путешествие по Кавказу.
Жених у Ларисы Копенкиной был завидный — предложение ей сделал политик Василий Райский, однако по неизвестным причинам она решила сорвать свадьбу.
Журналисты издания «СтарХит» связались с Копенкиной, чтобы выяснить причины такого поступка. На вопрос экс-супруга Шаляпина отвечать не стала, но призналась, что очень довольна своей жизнью.
«Наслаждаюсь жизнью полной грудью», — заявила она.
Брак Копенкиной и Шаляпина был недолгим, однако они остались в очень хороших отношениях. Уже после расставания они провели вместе отпуск в Сочи, чем спровоцировали слухи о воссоединении. А после того как Прохор нашел себе новую возлюбленную, она поддержала его и порадовалась.
К сожалению, новая супруга музыканта скончалась от коронавируса через два месяца после свадьбы — и тогда Копенкина также вступилась за бывшего мужа, когда многие обвинили его в том, что он просто пиарился на свадьбе и смерти жены.
Фото: Instagram