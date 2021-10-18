66-летняя экс-супруга Шаляпина раскрыла подробности предстоящей свадьбы с миллионером

К свадьбе, которая состоится 23 октября, она подошла с душой — выбрала себе шикарный пышный наряд кремового оттенка, который обошелся в 158 тысяч рублей.

Кроме того, жених преподнес ей шикарное кольцо за 3 миллиона рублей — еще одно, не считая помолвочного.

Готовиться к свадьбе ей помогает Аника, дочь ее будущего супруга.

«За тот год, что мы с Васей встречаемся, Аня стала мне настоящей подружкой, я с ней советуюсь по всем свадебным хлопотам», — делится она.