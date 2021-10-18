66-летняя экс-супруга Шаляпина раскрыла подробности предстоящей свадьбы с миллионером
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @larakopenkina
Лариса Копенкина, бывшая супруга Прохора Шаляпина, рассказала KP.ru, какую свадьбу планирует со своим женихом, бизнесменом Василием Райским.
Грядущее радостное событие оказалось омрачено смертью жены Шаляпина, с которым Копенкина осталась в прекрасных отношениях. Однако свадьбу было решено не отменять.
«На семейном совете мы втроем решали, стоит ли сейчас проводить торжество, когда у Прохора такое горе. Все-таки он мне близкий человек, мы расстались мирно и до сих пор с удовольствием общаемся. Он знаком с моим Васей, я успела подружиться с его Таней и даже собиралась в ближайшее время лететь в Америку к ним в гости. Никто и представить не мог, что все закончится так страшно. Последний раз мы с ней списывались 30 августа, а после все мои сообщения оставались без ответа. И все равно мы до последнего верили, что Таня выкарабкается», — рассказала невеста изданию.
К свадьбе, которая состоится 23 октября, она подошла с душой — выбрала себе шикарный пышный наряд кремового оттенка, который обошелся в 158 тысяч рублей.
Кроме того, жених преподнес ей шикарное кольцо за 3 миллиона рублей — еще одно, не считая помолвочного.
Готовиться к свадьбе ей помогает Аника, дочь ее будущего супруга.
«За тот год, что мы с Васей встречаемся, Аня стала мне настоящей подружкой, я с ней советуюсь по всем свадебным хлопотам», — делится она.
Фото: Instagram