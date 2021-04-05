Савичева и Ханна померились комбинезонами на премии «ЖАРА Music Awards»
Фото: Екатерина Ширинкина /Passion.ru
4 апреля в Crocus City Hall состоялась церемония вручения ежегодной музыкальной премии «ЖАРА Music Awards». Молодые исполнительницы Савичева и Ханна, не сговариваясь, появились на мероприятии в комбинезонах, устроив негласную битву образов. Бывшая участница проекта «Фабрика звезд» пришла в золотистом комбинезоне с черным поясом. На ногах у нее были черные сапоги. Она распустила прямые волосы. Ханна предпочла «латексный» комбинезон черного цвета с белыми узорами. На ногах у нее были черные туфли, а в руках — стильная сумочка.
Фото: Екатерина Ширинкина /Passion.ru
На вечеринку пришли и многие популярные блогеры, телеведущие, певцы. Награду в номинации «Прорыв года» получил Моргенштерн, Artik & Asti стали «Альбом года» и «Видео года», Анет Сай присудили приз в номинации «Саундтрек года», Максиму Фадееву — «За вклад в искусство».
Даня Милохин и Николай Басков получили приз «Связь поколений», TSOY — «Вне времени». Даня Милохин удостоился еще одной награды «Трендсеттер года», а Zivert стала «Артистом года», Jony — «Певцом года». Премию за «Лучшее видео» получил дуэт #2Маши, а «Мужское видео» — Филипп Киркоров.
Напомним, 24 марта в отеле «Националь» состоялся гала-ужин журнала Cosmopolitan и телеканала «ЖАРА» в преддверии музыкальной премии «ЖАРА Music Awards 2021», на котором можно было увидеть множество знаменитостей.
Фото: Instagram/@yuliasavicheva, Instagram/@offi_hanna, Екатерина Ширинкина /Passion.ru
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