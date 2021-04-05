Савичева и Ханна померились комбинезонами на премии «ЖАРА Music Awards»

На вечеринку пришли и многие популярные блогеры, телеведущие, певцы. Награду в номинации «Прорыв года» получил Моргенштерн, Artik & Asti стали «Альбом года» и «Видео года», Анет Сай присудили приз в номинации «Саундтрек года», Максиму Фадееву — «За вклад в искусство».

Даня Милохин и Николай Басков получили приз «Связь поколений», TSOY — «Вне времени». Даня Милохин удостоился еще одной награды «Трендсеттер года», а Zivert стала «Артистом года», Jony — «Певцом года». Премию за «Лучшее видео» получил дуэт #2Маши, а «Мужское видео» — Филипп Киркоров.