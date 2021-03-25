Беременная Караулова, Бузова с Киркоровым и другие звезды на гала-ужине Cosmopolitan и ЖАРА Music
Фото: архив пресс-службы
24 марта в отеле «Националь» состоялся гала-ужин журнала Cosmopolitan и телеканала ЖАРА в преддверии музыкальной премии ЖАРА Music Awards 2021, на котором можно было увидеть множество знаменитостей, в числе которых Ольга Бузова, Инна и Стас Михайловы, Григорий Лепс, Эмин Агаларов, Аня Asti с супругом Станиславом, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Макс Барских, Zivert, Мари Краймбрери, Анита Цой, #2Маши, Юлия Барановская и другие.
В номинации «Артист года» присутствующим пришлось выбирать между Егором Кридом, Максом Барских, LOBODA, Morgenshtern, Zivert или Jony, а в номинации «За вклад в искусство» - между Филиппом Киркоровым, Максимом Фадеевым, Лолитой, Ларисой Долиной, Валерием Меладзе и Любовью Успенской. Результаты голосования станут известны 4 апреля, во время церемонии награждения ЖАРА Music Awards.
Фото: архив пресс-службы
Рассекретившая а днях свое интересное положение Юлианна Караулова также не смогла пропустить знаковое мероприятие и выбрала для выхода в свет белоснежное платье-комбинацию в пол свободного кроя и небесно-голубую накидку, украшенную перьями и стразами. Певица охотно позировала фотографу и общалась с коллегами по цеху.
Ольга Бузова появилась на мероприятии в блистательном кремовом платье в пол с эффектным разрезом, обнажившим ее стройные ноги. Певица весь вечер тепло общалась с королем поп-музыки Филиппом Киркоровым, с которым, по ее словам, их связывает нежная дружба.
Фото: архив пресс-службы
Исполнительница ASTI появилась на мероприятии вместе со своим мужем Станиславом. Для выхода в свет певица выбрала белоснежный брючный костюм и черный топ с прозрачной вставкой. Изящное жемчужное колье придавало образу ASTI особый шарм.
После голосования за любимых артистов гостей вечера ждал сюрприз. Группа Собачий Lie представили своеобразный микс из известных композиций Zivert, Ольги Бузовой, Филиппа Киркорова, Artik&Asti, Любови Успенской и других исполнителей. В самом конце вечера артисты устроили импровизированный концерт. Они по очереди выходили на сцену и исполняли песни под живой инструментальный аккомпанемент.
Фото: архив пресс-службы
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!