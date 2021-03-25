Беременная Караулова, Бузова с Киркоровым и другие звезды на гала-ужине Cosmopolitan и ЖАРА Music

24 марта в отеле «Националь» состоялся гала-ужин журнала Cosmopolitan и телеканала ЖАРА в преддверии музыкальной премии ЖАРА Music Awards 2021, на котором можно было увидеть множество знаменитостей, в числе которых Ольга Бузова, Инна и Стас Михайловы, Григорий Лепс, Эмин Агаларов, Аня Asti с супругом Станиславом, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Макс Барских, Zivert, Мари Краймбрери, Анита Цой, #2Маши, Юлия Барановская и другие.

В номинации «Артист года» присутствующим пришлось выбирать между Егором Кридом, Максом Барских, LOBODA, Morgenshtern, Zivert или Jony, а в номинации «За вклад в искусство» - между Филиппом Киркоровым, Максимом Фадеевым, Лолитой, Ларисой Долиной, Валерием Меладзе и Любовью Успенской. Результаты голосования станут известны 4 апреля, во время церемонии награждения ЖАРА Music Awards.